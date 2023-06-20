550 متطوعًا بانطلاقة البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الـ15

وشدد على أن البرنامج في نسخته الـ١٥ يحمل في طياته أهدافًا سامية على مستوى الفرد والمجتمع، ويمكّننا من تحقيق أسمى المفاهيم الإسلامية القويمة، وننال من خلاله شرف خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق غايات المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتعلقة بالتطوع، بالإضافة للدور المساند الذي نقدمه من خلال الرعاية والتوعية الصحية خلال موسم الحج، ومساندة الجهاز الصحي في تقديم خدمات الرعاية الصحية.