550 متطوعًا بانطلاقة البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الـ15

ينطلق "البرنامج الصحي التطوعي بالحج ١٤٤٤هـ " في موسمه الـ١٥ الذي تنفذه جمعية "درهم وقاية" بالشراكة مع وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة ممثلًا في مدينة الملك عبدالله الطبية.
ويشرف على البرنامج وزارةُ الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويشهد البرنامج في نسخته الـ15 مشاركة 500 متطوع من الجنسين يمثلون جميع التخصصات الطبية التي يحتاجها الميدان من كل مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور جاسر بن عبدالله الشهري رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، الجهة المنفذة للبرنامج الصحي التطوعي بالحج؛ أن البرنامج بدأ أعماله هذا العام بقبول ٥٥٠ متطوعًا من أصل عدد تجاوز ٣٤٠٠ طلب تقديم من كافة أنحاء المملكة.
وأبان الشهري أن البرنامج مكون من ثلاث مراحل رئيسية أولها مرحلة التدريب النظري والعملي الذي يُعِد المتطوعين لمهامهم المنتظرة خلال موسم الحج. ثم المرحلة الثانية التي تبدأ بفرز المتطوعين وتوزيعهم في فِرَق ميدانية بمعدات طبية للبدء بمهامهم التوعوية والطبية والنزول إلى الميدان والتي تبدأ من يوم التروية وتنتهي بنهاية أيام التشريق. وأخيرًا مرحلة انتهاء البرنامج وجمع البيانات.
ويهدف البرنامج الصحي التطوعي بالحج إلى تحقيق تكامل نوعي بين الجهات الحكومية والخاصة عبر تقديم نموذج تطوعي ميداني يساهم في تعزيز الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وابتكار حلول خلاقة في المجال الصحي وتطبيقاته وطب وإدارة الحشود، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي للحجاج عبر التثقيف الصحي؛ مما يؤدي إلى خفض الحالات الصحية الحرجة، والتقليل من الإصابات الموسمية المرتبطة بموسم الحج، وتقديم الرعاية الطبية الأولية للمصابين.
وأوضح "الشهري" أن البرنامج الصحي التطوعي في الحج يقدم فرصة واعدة لتفعيل واستثمار الكوادر الطبية المتطوعة من مختلف التخصصات الصحية؛ من خلال تحقيق نموذج تطوعي ميداني متطور لأنه مصمم خصيصًا بما يتوافق مع طبيعة موسم الحج، وإحصائياته الصحية التي ترصد الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس وعلاج إصابات القدم السكري وحالات الإعياء وغيرها، بالإضافة إلى رصد نسبة المخاطر في كل منطقة من المشاعر، وأن البرنامج يخضع للتحديث سنويًّا.
وأكد أن البرامج التطوعية الصحية في الحج تعتبر فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع والوطن وتحقيق المستهدفات الوطنية والمجتمعية، والامتثال للقيم الإسلامية الرفيعة التي تحث على التعاضد والتعاون.
وشدد على أن البرنامج في نسخته الـ١٥ يحمل في طياته أهدافًا سامية على مستوى الفرد والمجتمع، ويمكّننا من تحقيق أسمى المفاهيم الإسلامية القويمة، وننال من خلاله شرف خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق غايات المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتعلقة بالتطوع، بالإضافة للدور المساند الذي نقدمه من خلال الرعاية والتوعية الصحية خلال موسم الحج، ومساندة الجهاز الصحي في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
يشار إلى أن البرنامج هذا الموسم يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم، وجامعة أم القرى، ومجمع خالد محمد إدريس الطبي المتخصص، ومركز جسر الإبداع للتدريب الصحي.. كما أن الساعات التطوعية معتمدة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنصة التطوع الصحي.