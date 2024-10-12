"لون غطاء الماء له مدلول".. فيديو تنفيه "الغذاء والدواء" في إشارة لـ"الخضيري"

وجاء في المادة الخبرية المرفقة، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت أن تحديد ألوان أغطية زجاجات المياه هو اختيار يخص الشركة الصانعة، ولا يرتبط بمكونات المياه وذلك خلال ردها على مقطع فيديو لاستشاري تغذية علاجية يقول إن غطاء زجاجات الماء له مدلولات حسب اللون.