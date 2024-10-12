"لون غطاء الماء له مدلول".. فيديو تنفيه "الغذاء والدواء" في إشارة لـ"الخضيري"

أشار أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى نفي هيئة الغذاء والدواء، صحة مزاعم أن غطاء الماء يعني تصنيف الماء وأن له مدلولًا.
وأوضح "الخضيري"، وقد أرفق مادة خبرية عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هيئة الغذاء والدواء أكدت أن "الألوان على مزاج واختيار الشركة المنتجة ولا دخل لنوع الماء فيها".
وجاء في المادة الخبرية المرفقة، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت أن تحديد ألوان أغطية زجاجات المياه هو اختيار يخص الشركة الصانعة، ولا يرتبط بمكونات المياه وذلك خلال ردها على مقطع فيديو لاستشاري تغذية علاجية يقول إن غطاء زجاجات الماء له مدلولات حسب اللون.