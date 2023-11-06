"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على الشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على جدة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.