"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة ونجران وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع صواعق رعدية ورياحًا نشطة. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والمخواة وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع جريان السيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على الشعيبة وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على جدة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.