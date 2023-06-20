إطلاق مبادرتين تستهدفان شركات التقنيات الناشئة وتقنيات قطاع الخدمات اللوجستية

من جانبها، أعربت أرليت فيربلويغ عن سعادتها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتوسيع أطر الدعم للشركات التقنية الناشئة التي تغطي جميع قطاعات الصناعة، مفيدةً أنه سيتم تطوير أنشطة محددة لقطاع الخدمات اللوجستية، في مجال الخدمات اللوجستية الذكية والمنصات التعاونية التي تشكل جزءًا من المبادرة الثانية، حيث إن الشركات الناشئة هي قوة دافعة للابتكار والنمو الاقتصادي، وهي تمتلك القدرة على معالجة مشاكل المجتمع وتوفير فرص عمل بشكل أسرع من أي مبادرة توظيف أخرى، ونسعى بالتعاون مع البنك إلى تمكين الشركات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل، وفي إدارة المواهب والمنافسة الشديدة من جانب الشركات (الأجنبية) الكبرى.