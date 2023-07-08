"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 243 سلة غذائية في مدينة بورتسودان

وفي مجال الخدمات المرافقة، أجرى قسم المختبر 310 فحوصات مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 101 فرد، والصيدلية 1327 مستفيداً، وعيادة الإحالة الطبية 15 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 59 مستفيداً، والملاحظة 690 مستفيداً، وراجع قسم نقل الدم مستفيدان اثنان، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.