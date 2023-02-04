مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة طفل من التهابات حادة بعظم الفخذ مع إعادة قدرته على المشي

بفضلٍ من الله، نجح فريق طبي متخصّص في جراحة عظام الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنهاء معاناة طفل وصل إلى عيادة العظام على كرسي متحرّك برفقة ذويه؛ يشكو آلاماً حادة في الفخذ والورك وعدم القدرة على الوقوف والمشي لمدة شهر، وذلك بعد خروجه من العناية المركزة بأحد المستشفيات دون الوصول إلى العلاج اللازم لحالته.. ذكر ذلك الدكتور عمار العمران؛ استشاري جراحة عظام الأطفال الحاصل على الزمالة السويسرية ورئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف، أنه فور وصول الطفل للمستشفى تمّ إخضاعه للكشف السريري وإجراء حزمة من التحاليل المخبرية والأشعة الرقمية (Digital X-rays)، وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، إذ تبيّن أنه مصابٌ بالأنيميا المنجلية والتهابٌ في الصدر، وذلك بسبب تنويمه في أحد المستشفيات؛ مفيداً بأن الفريق الطبي المعالج اكتشف وجود التهابٍ حاد في كامل عظمة الفخذ الأيمن، إضافة إلى حدوث نخر بالعظم وتجمُّع للصديد في مناطق متفرقة بالورك والفخذ، فضلاً عن تشخيص تهتكات عظمية شديدة، وأن الأعراض المذكورة هي المسبّب الأساس لعدم قدرة الطفل على المشي والحركة.
وأوضح الدكتور العمران، أن الفريق الطبي المعالج بعد اطلاعه على التقارير والنتائج كافة، اتخذ القرار بعلاج الطفل على مرحلتيْن الأولى بالتدخل الجراحي العاجل للحيلولة دون إصابته بمزيدٍ من المضاعفات، ومن ثم المرحلة الثانية التي تختص بالقضاء التام على الالتهابات العظمية التي تحتاج إلى وقت.
وأشار إلى أنه تمّ تجهيزه وإعطاؤه قبل العملية أدوية تحفظية للعمل على تخفيف حدة الألم، واستغرقت الجراحة 3 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتمّ فيها فتح منطقة الفخذ وتنظيف الالتهابات وسحب الصديد المنتشر حول العظم، ومن ثم تخفيف الضغط على النخاع العظمي.
وأكّد الدكتور عمار العمران؛ أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وأصبح الطفل بصحة جيدة، حيث تلقى رعاية طبية فائقة، وخرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة، مع استعادة قدرته على المشي والحركة بأريحية دون الشعور بأي آلامٍ، وعاد لممارسة حياته اليومية.