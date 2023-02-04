مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة طفل من التهابات حادة بعظم الفخذ مع إعادة قدرته على المشي

وأضاف، أنه فور وصول الطفل للمستشفى تمّ إخضاعه للكشف السريري وإجراء حزمة من التحاليل المخبرية والأشعة الرقمية (Digital X-rays)، وفحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I)، إذ تبيّن أنه مصابٌ بالأنيميا المنجلية والتهابٌ في الصدر، وذلك بسبب تنويمه في أحد المستشفيات؛ مفيداً بأن الفريق الطبي المعالج اكتشف وجود التهابٍ حاد في كامل عظمة الفخذ الأيمن، إضافة إلى حدوث نخر بالعظم وتجمُّع للصديد في مناطق متفرقة بالورك والفخذ، فضلاً عن تشخيص تهتكات عظمية شديدة، وأن الأعراض المذكورة هي المسبّب الأساس لعدم قدرة الطفل على المشي والحركة.