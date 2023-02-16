الأمن البيئي يضبط 20 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالرياض والمدينة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (15) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسية الهندية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الحنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية النيبالية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.