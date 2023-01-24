فيديو.. "الفالح": الاستثمار سيحوّل مدن المملكة من سكنية إلى محرّكات اقتصادية

أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الاستثمار هو الوقود الذي سيحوّل مدن المملكة من سكنية إلى محرّكات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.
وأضاف الفالح، في جلسة حوارية بعنوان "دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية"، في انطلاق أولى جلسات منتدى الاستثمار البلدي "فرص"، أن المملكة انتقلت في العقود الماضية من دولة يغلب عليها الطابع الريفي والقروي للزراعة والرعي إلى دولة تضاهي أفضل دول العالم من ناحية المدن الكبرى ونفتخر بما وصلنا إليه.
وتابع، أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة مازالت تأتي من البترول والتعدين والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، لكن إنتاجية المدن مازالت خلف الركب مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمدن اليوم هي بوتقة لصناعة الاقتصاد الجديد المبني على إنتاجية الفرد.