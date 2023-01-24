فيديو.. "الفالح": الاستثمار سيحوّل مدن المملكة من سكنية إلى محرّكات اقتصادية

وتابع، أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة مازالت تأتي من البترول والتعدين والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، لكن إنتاجية المدن مازالت خلف الركب مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمدن اليوم هي بوتقة لصناعة الاقتصاد الجديد المبني على إنتاجية الفرد.