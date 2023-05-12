تحتضن أرقى العلامات التجارية.. افتتاح "Via Riyadh" أحدث المناطق الترفيهية بالرياض

وتضم "Via Riyadh" العديد من المطاعم والمقاهي العالمية المميزة، ومنها مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، وهما مطعم جيم خانا، ومطعم سباجو للشيف الشهير وولفغانغ بك، الحاصل على نجمتين من ميشلان، كما توجد مطاعم ذات أفضلية في أطباقها وجلساتها ومضامينها الاستثنائية، مثل مطعم ماديو، ومطعم سكوتش، ومطعم سيكسي فيش، إضافة إلى مقاهي أوڤر أندر، ومقهى جونز أون ثيرد، وكافيه إيل.