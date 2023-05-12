تحتضن أرقى العلامات التجارية.. افتتاح "Via Riyadh" أحدث المناطق الترفيهية بالرياض
تم افتتاح أحدث المناطق الترفيهية منطقة "Via Riyadh"، ضمن تقويم الرياض الوجهة الترفيهية الأحدث، وإحدى أبهى المناطق الترفيهية التي تحتضنها العاصمة، بما تحويه من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية، وأشهر فنادق الخمس نجوم "سانت ريجس الرياض"، وصالات السينما الفاخرة، والعديد من المطاعم والمقاهي المميزة.
وتظهر "Via Riyadh" بالتصاميم الراقية في كافة جوانبها، فيما تبرز العمارة الرائعة التي شُيدت على الطراز السلماني الفاخر وبتوافق لافت مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، حيث مساحات الراحة والاستجمام والمعالم الجمالية الظاهرة بأشكال فنية ورؤية ممتعة.
وينتظر زوار المنطقة تجربة رائعة في صالات السينما الراقية التي تغذيها محاسن المكان، حيث توجد صالة متاحة للحجز الشخصي وباقي الصالات للحجز بالكامل، وهي: صالة طويق بجلسات أرضية وتصميم تراثي مستلهم من البناء النجدي الأصلي، وصالة إنترستيلر، وصالة أوايسس، وصالة سيكرت جاردن، وصالة أورينت اكسبرس، وصالة أڤانت غارد، وصالة وول ستريت.
وتضم "Via Riyadh" العديد من المطاعم والمقاهي العالمية المميزة، ومنها مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، وهما مطعم جيم خانا، ومطعم سباجو للشيف الشهير وولفغانغ بك، الحاصل على نجمتين من ميشلان، كما توجد مطاعم ذات أفضلية في أطباقها وجلساتها ومضامينها الاستثنائية، مثل مطعم ماديو، ومطعم سكوتش، ومطعم سيكسي فيش، إضافة إلى مقاهي أوڤر أندر، ومقهى جونز أون ثيرد، وكافيه إيل.
وتمنح "Via Riyadh" تجربة تسوق مثالية ومتكاملة من العلامات الفاخرة في عالم الأزياء والمجوهرات، إلى جانب وجود المتسوقين الشخصيين وخبراء الأناقة، كما تحتوي على متاجر فنية، مثل فينكس انشينت آرت، وريتشارد اورلينسكي، وارتفينا، ومعرض سيڤين للسيارات التاريخية المتميزة، ومركز أندلج أن لكجري لخدمات الأزياء.
وللتعرف على مزيد من المعلومات عن منطقة "Via Riyadh" والخدمات التي تقدمها بجودة واحترافية في مجال الضيافة والتسوق، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://enjoy.sa/media/ufkjcokw/via_riyadh_magazine_.pdf، أو رابط موقع المنطقة https://www.viariyadh.com/ar .