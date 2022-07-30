الطائف.. مبادرة "المراقب المجتمعي" تنطلق للتطوير ومعالجة التشوهات

وذكرت الأمانة أن 1206متطوعين ومتطوعة ساهموا خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي 2022م، في تنفيذ 177 فرصة تطوعية؛ حيث تنوعت الفرص لتشمل نشر التوعية وتنظيم فعالية أسبوع البيئة ومبادرة "ساعة الأرض"، ورصد مظاهر التشوه البصري وتنظيم الاحتفالات ورصد الآبار المكشوفة، إلى جانب المشاركة في المسابقات الرياضية، وتنفيذ رسومات جدارية لمعالجة التشوهات البصرية، والمشاركة في أعمال التشجير وتنظيف الأماكن السياحية والحدائق العامة ومواقيت الحج وطرق الحجاج واستقبالهم بالمواقيت وغيرها من المبادرات.