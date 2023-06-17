البداية والشدة.. ما المقصود بـ"لا حر إلا بعد الانصراف"؟ "المسند" يوضح

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند؛ المقصود بالقول: "لا حر إلا بعد الانصراف"، منوهًا إلى طبيعة بداية الحرّ واشتداده.
وقال "المسند" عبر حسابه على "تويتر": إن المقصود بقولهم: "لا حرّ إلا بعد الانصراف" أن الحرّ الشديد يبدأ عند انصراف الشمس من تعامدها فوق مدار السرطان، وذلك في 21 يونيو من كل عام، وهذا يمثّل بدايته، ويشتدّ نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن مدار السرطان يمرّ فوق السعودية، وعلى وجه التحديد يمرّ جنوبي حوطة بني تميم ومهد الذهب، ويمرّ ما بين ينبع ورابغ".
وتابع: "يشار إلى أن درجة الحرارة في مثل هذه الأيام، عادة، تُسجل في جنوب العراق والكويت وشرق السعودية الأعلى عالميًّا".