البداية والشدة.. ما المقصود بـ"لا حر إلا بعد الانصراف"؟ "المسند" يوضح

وقال "المسند" عبر حسابه على "تويتر": إن المقصود بقولهم: "لا حرّ إلا بعد الانصراف" أن الحرّ الشديد يبدأ عند انصراف الشمس من تعامدها فوق مدار السرطان، وذلك في 21 يونيو من كل عام، وهذا يمثّل بدايته، ويشتدّ نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس".