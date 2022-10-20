الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.. "الصحة" تدشن المنصة الإلكترونية للأورام

وأوضحت الوزارة أن المنصة تُعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويشرف عليها نخبة من أطباء المملكة المختصين في تخصصات دقيقة عدة؛ بحيث يجتمعون لمناقشة حالات الأورام التي تعرض عليهم من الجهات الصحية المرتبطة بها، إضافة إلى كونها تتيح إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال الأورام من داخل المملكة وخارجها.