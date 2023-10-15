شجار جماعي وإطلاق نار وترويج مخدرات.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مجموعة من الأشخاص في الخرج قاموا بمشاجرة وإطلاق نار ودهس متعمّد إثر خلافٍ سابقٍ بينهم؛ نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتم القبض على مقيم من الجنسية الهندية قام بترويج 325 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً في ناقلة يقودها "صهريج".
وفي جدة، تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في محتوى مرئي يتحرّش بفتاة في محل تجاري مخالفاً بذلك نظام مكافحة جرائم التحرُّش.
وأضاف الأمن العام أنه تمّ القبض على مواطن في تبوك قام باتخاذ منزل وكراً لإخفاء وترويج مادة الإمفيتامين المخدر والحشيش المخدر و"الشبو".
وفي الجوف، تمّ القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ونجحت قوات الأمن في العارضة في ضبط مواطن قام بترويج 77.3 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأةً في تجويف مركبة يقودها.
وفي الرياض، تمّ القبض على 3 مواطنين قاموا باتخاذ وحدة سكنية وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.