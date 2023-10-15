شجار جماعي وإطلاق نار وترويج مخدرات.. مرتكبو عدد من الجرائم في قبضة الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مجموعة من الأشخاص في الخرج قاموا بمشاجرة وإطلاق نار ودهس متعمّد إثر خلافٍ سابقٍ بينهم؛ نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وجارٍ القبض على مَن وثّق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.