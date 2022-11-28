"الأرصاد" يُنبِّه مكة المكرمة: أمطار غزيرة وسيول مع ضباب وشبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، وتساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة رابغ وثول، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والهدا والطائف حتى الساعة الثامنة صباحًا.