دافوس.. المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان مسرّعات "أسواق الغد"

شارك وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية باجتماع مع قيادات عالمية في اليوم الأول للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023.
وقد شارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده؛ لاستكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله السواحه، خلال الاجتماع مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، خطاب نوايا لإطلاق مسرّعات "أسواق الغد"؛ لتسهم في تعزيز الابتكار في المملكة.
وستحدّد هذه المسرّعة -التي تبلغ مدتها 18 شهرًا- الأسواق الاقتصادية الواعدة في المستقبل، مما يساعد المملكة على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح بيئةً محفزةً للابتكار.
وسيعمل خطاب النوايا على دعم تطوير المبادرات لتعزيز شبكة عالمية للمعرفة وتبادل الخبرات وربط الخبراء وشركاء المعرفة من القطاعين العام والخاص، كما سيساعد في التعرف على الأسواق الواعدة الجديدة التي لديها القدرة على المساهمة في مسيرة التحوّل الاقتصادي الذي تعمل عليه المملكة، وتحديد أفضل الاستراتيجيات لإطلاق العنان لتنمية هذه الأسواق.
وسلّط الوفد السعودي الضوء خلال الاجتماع على دور المملكة كشريكٍ ريادي في "global metaverse village" خلال المنتدى، والتي ستعزز الاستفادة من "ميتافيرس" لتعزيز تعاون المجتمع الدولي، حيث تنوي المملكة بناء منزل في هذه القرية لفتح الأبواب للفرص والاستثمارات، وتعاون الجهات الوطنية ذات العلاقة مع الجهات العالمية.
وستكون وسيلةً لحضور الفعاليات والتفاعل مع الناس ومشاركة المعرفة والإعلانات المهمة، إضافة إلى الإعلان عن أن أرامكو السعودية هي أول جهة من القطاع الخاص في العالم تبني منزلًا في "global metaverse village".
وتناول الاجتماع الاستثمار في التقنية الخضراء، وكذلك الاستثمار في المرأة والشباب الذين يعتبرون عوامل تمكين فعالة في جهود العمل المناخي، كما استعرض الاجتماع التقدّم المحرَز في المشاريع التي تم إطلاقها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرّق الوفد السعودي لمستقبل صناعة التعدين في المملكة والفرص المستقبلية الواعدة لا سيما مع الطلب المتزايد على المعادن، وأهمية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الخضراء.