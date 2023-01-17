دافوس.. المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان مسرّعات "أسواق الغد"

وقد شارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده؛ لاستكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.