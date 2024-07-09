15 دبلومًا أكاديميًّا ومهنيًّا في الكلية التطبيقية بجامعة الباحة للعام الجامعي 1446هـ

أدرجت جامعة الباحة -ممثلة في الكلية التطبيقية- 15 برنامجًا أكاديميًّا ومهنيًّا لدرجة الدبلوم المتوسط، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 1446هـ، ضمن سعي الكلية لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة.
وشملت البرامج الأكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط: دراسة سنتين، ودبلومَ مشارك لسنة دراسية، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج تقنية المعلومات، وبرنامج تقنية هندسة المساحة، وبرنامج الهندسة المعمارية، وبرنامج التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وبرنامج مساعد قانوني، وبرنامج البرمجة وعلوم الحاسب، وبرنامج أمن المعلومات، وبرنامج الإدارة الرياضية والترويجية، وبرنامج إنتاج الحيوان وتربيته، وبرنامج الخياطة والتفصيل، وبرنامج تكنولوجيا حماية البيئة.
وأكدت الجامعة حرصها على تطوير واستحداث البرامج الأكاديمية، والتوسع في التخصصات النوعية المرتبطة باحتياجات سوق العمل طبقًا لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة برامجها الأكاديمية لرؤية المملكة 2030.