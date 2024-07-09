15 دبلومًا أكاديميًّا ومهنيًّا في الكلية التطبيقية بجامعة الباحة للعام الجامعي 1446هـ

وشملت البرامج الأكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم المتوسط: دراسة سنتين، ودبلومَ مشارك لسنة دراسية، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج تقنية المعلومات، وبرنامج تقنية هندسة المساحة، وبرنامج الهندسة المعمارية، وبرنامج التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وبرنامج مساعد قانوني، وبرنامج البرمجة وعلوم الحاسب، وبرنامج أمن المعلومات، وبرنامج الإدارة الرياضية والترويجية، وبرنامج إنتاج الحيوان وتربيته، وبرنامج الخياطة والتفصيل، وبرنامج تكنولوجيا حماية البيئة.