"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك وعسير وجازان والباحة وحائل والشمالية والشرقية والقصيم).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والطائف. وتشهد كذلك أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد رياحًا شديدة على القنفذة والخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والعيص والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تساقط البرد، وكذلك سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على رفحاء حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والثامرية والخبراء والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.