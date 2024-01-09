"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والطائف. وتشهد كذلك أمطارًا متوسطة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد رياحًا شديدة على القنفذة والخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.