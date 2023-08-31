وفاة الأديب محمد علي علوان عن عمر يناهز 73 عاماً

والراحل وُلِد في أبها 1950م، وهو كاتب وقاص، حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود 1974م، نشر ست مجموعات قصصية، وأشرف على الصفحات الثقافية في كل من مجلة اليمامة وصحيفة الرياض عدة سنوات، كما شارك في أمسيات قصصية في الأندية الأدبية، وجمعية الثقافة الفنون، وهو عضو مؤسس بمؤسسة عسير للصحافة والنشر.