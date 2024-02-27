نيابة عن سمو أمير الرياض.. بالصور "محافظ الخرج" يدشن منتدى الخرج الصناعي

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن هذا المنتدى الذي أتى بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومشاركة من وزارة الاستثمار؛ يلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، وتجمع الشركات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي تحت قبة واحدة لدعم القطاع وتذليل العوائق أمامه، وفتح آفاق جديدة للمصانع لعقد شراكات واتفاقيات تساهم في تحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة والجودة.