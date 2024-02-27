نيابة عن سمو أمير الرياض.. بالصور "محافظ الخرج" يدشن منتدى الخرج الصناعي

نيابة عن سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود؛ دشن محافظ الخرج صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، منتدى الخرج الصناعي الذي تنظمه "غرفة الخرج"؛ وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من المسؤولين وأصحاب المعالي.
هذا وقد أشاد "محافظ الخرج" بالجهود المتميزة التي بذلتها غرفة الخرج لإنجاح المنتدى، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تحقق المستهدفات الرئيسية للرؤية، وتحفز القطاع الصناعي في المملكة من خلال إطلاق جائزة المصنع المثالي، مثمنًا الدور الكبير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والوزارات والهيئات التي ساهمت في إنجاح المنتدى.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف، أن هذا المنتدى الذي أتى بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومشاركة من وزارة الاستثمار؛ يلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، وتجمع الشركات الصناعية ذات الأثر الاقتصادي تحت قبة واحدة لدعم القطاع وتذليل العوائق أمامه، وفتح آفاق جديدة للمصانع لعقد شراكات واتفاقيات تساهم في تحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة والجودة.
الجدير بالذكر أن منتدى الخرج الصناعي الذي يستمر على مدى 4 أيام قادمة، يصاحبه ورش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية متخصصة، كذلك تم تأمين 1600 وظيفة في القطاع الصناعي، سيتم التوظيف عليها بشكل فوري من خلال شركات وطنية متخصصة.