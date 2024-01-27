الممثلة جود السفياني لـ"سبق": لم أتوقع ولو بنسبة 1% أن أكون ممثلة

وكشفت عن أن عملها المقبل بعد رمضان بعنوان "خريف في قلبي"، من بطولتي وبمشاركة أسماء كبيرة، مثل عبدالمحسن النمر وإلهام علي.

ونصحت "جود" كل من يرغب في دخول عالم الفن والتمثيل بأخذ الخطوة الأولى، موضحة بأن التمثيل سهل جدًا لكل من لديه الشغف والحب، وقالت: "إذا كنت جيدًا في الكذب فأنت جيد في التمثيل".