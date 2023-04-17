التحالف: استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 104 من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة

وأضاف العميد المالكي، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.