"الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يوليو".. استقرار يشهد بمتانة الاقتصاد السعودي

يذكر أن اقتصادات عديد من دول العالم من بينها دول متقدمة تعاني ارتفاعات حادة في معدلات التضخم منذ عدة أشهر؛ حيث يؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم المعقولة والمتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءًا من ديناميكية وحيوية الاقتصاد في هذا المجتمع وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة، في حين أن تزايد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن يُعد مؤشرًا سلبيًّا على وجود حالة من الركود الاقتصادي أو التحديات الاقتصادية الجسيمة في المجتمعات التي تشهد انفلاتًا في معدلات التضخم.