بالصور.. "الإذاعة والتلفزيون" تُبرم مذكرتيْ تفاهم مع "الموسيقى" و"جودة الحياة"

من جانب آخر، كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة، شركاء النجاح وهم: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وشركة الاتصالات السعودية stc، وعربسات، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الموسيقى، والهيئة العامة للسياحة، وشركة روتانا، ومجموعة إم بي سي، وقناة العربية، وقناة مكس إف إم.