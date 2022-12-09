للأسبوع الثالث.. ازدحام هائل عند منفذ جسر الملك فهد باتجاه البحرين

وأكدت أسر سعودية أن سفرها باستمرار للبحرين يأتي لعدة أسباب؛ منها قرب المسافة، والأسعار وتنوع المطاعم والمقاهي التي تستحق الزيارة، حيث تعاني المنطقة الشرقية من عدم وجود مدن أو ملاهٍ كهربائية للصغار والكبار، إضافة إلى أنه لا توجد مدن مائية، وفي المقابل ففي البحرين هناك عدد من القرى المائية للكبار والصغار، إضافة إلى وجود عدد من الملاهي الترفيهية أيضًا للكبار والصغار.