عبر "مسام".. "إغاثي الملك" ينزع 1.027 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و185 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية مقبنة، ولغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر مارس 1.907 ألغام، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 391 ألفًا و613 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.