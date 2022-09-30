بعد تقييم رسمي شامل.. اعتماد 4 برامج للتدريب بـ"تخصصي الطائف"

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية ولمدة 4 سنوات والذي يعتبر البرنامج الأول في صحة الطائف، كما تم اعتماد برنامج دبلوم تمريض الطوارئ ولمدة 4 سنوات أيضاً، بالإضافة إلى اعتماد برنامج العناية المركزة للبالغين ولمدة 4 سنوات، وكذلك اعتماد برنامج دبلوم الأورام والذي يعد الأول بصحة الطائف.
وذكرت مديرة التمريض بالمستشفى سحر البلوي أن اعتماد البرامج بالمستشفى، يأتي بعد قيام الهيئة بإجراء تقييم شامل، لإتمام جميع متطلبات الاعتماد، والالتزام بمعايير البرنامج، والإجراءات والجوانب التشغيلية والتدريبية المتبعة، حيث يلتحق المتدرب بالبرنامج بعد أن ينال درجة البكالوريوس.
وأشارت "البلوي" إلى أن هذه الاعتمادات ستُسهم - بإذن الله - في تجويد ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.