بعد تقييم رسمي شامل.. اعتماد 4 برامج للتدريب بـ"تخصصي الطائف"

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية ولمدة 4 سنوات والذي يعتبر البرنامج الأول في صحة الطائف، كما تم اعتماد برنامج دبلوم تمريض الطوارئ ولمدة 4 سنوات أيضاً، بالإضافة إلى اعتماد برنامج العناية المركزة للبالغين ولمدة 4 سنوات، وكذلك اعتماد برنامج دبلوم الأورام والذي يعد الأول بصحة الطائف.