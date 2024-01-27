"الأرصاد": طقسٌ باردٌ على معظم مناطق المملكة وغيومٌ وسحبٌ مُمطرة على الشمالية والجوف وتبوك والمدينة والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ تتخللها سحبٌ مُمطرة مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية، كما يستمر التوقع بتكوُّن السحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".