لتقسيم المسجد الحرام إلى مناطق مُرمَّزة.. اتفاقية بين "شؤون الحرمين" و"سبل"

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تقسيم المسجد الحرام وساحاته إلى مناطق وعناصر مُرمَّزة؛ لتحديد المواقع الجغرافية بدقة، وسهولة الوصف المكاني للقاصدين والعاملين بالمسجد الحرام، كما ستسهم في قياس مؤشرات الأداء، وتوزيع الكوادر العاملة حسب الطاقة الاستيعابية والتشغيلية مما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.