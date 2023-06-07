الانتهاء من تجهيز المخيمات.. "المشاعر المقدسة" تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

وفي السياق ذاته، جهزت أمانة العاصمة المقدسة 28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزويدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية؛ فيما أكملت شركات الطوافة استعداداتها من خلال تجهيز مراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، استعدادًا لنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم؛ حيث تم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، ونوعية الوجبات الغذائية، وطريقة تقديمها للحجاج، ارتقاءً بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.