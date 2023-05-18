السفير سعيد أبوعلي ينوّه بالمواقف التاريخية للمملكة في نُصرة القضية الفلسطينية

نَوّه الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبوعلي، بانعقاد القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية التي تولي الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كل اهتمام بالقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وعدّ السفير "أبوعلي"، اليوم، على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بجدة، اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية استمرارًا لمواقفها التاريخية في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني، ونُصرَة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل هذه الظروف المصيرية التي تمر بها.
وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في ظل هذه الظروف على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مبينًا أن المملكة لها دور مهم في نقل الواقع العربي إلى مرحلة جديدة بوحدة الموقف والأداء والتنسيق.
ولفت "أبوعلي" إلى أن القمم العربية في دورات انعقادها المتتالية تولي القضية الفلسطينية أولوية خاصة، ارتباطًا بمحورية القضية الفلسطينية؛ لكونها القضية المركزية للأمة العربية من جهة، وارتباطًا بالظروف بالغة الصعوبة التي تعانيها القضية الفلسطينية في هذا الوقت تحت وطأة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي يستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، واعتبر أنها تحدٍّ جسيم تواجهه الأمة العربية دفاعًا عن القضية الفلسطينية ونصرة لها.
وقال "أبوعلي": القضية الفلسطينية كعادتها تحتلّ المكانة والأولوية الأولى، وتتصدّر أعمال القمة العربية، وسيصدر عن هذه القمة ما يعبر عن قوة الموقف العربي انتصارًا للقضية الفلسطينية، وأيضًا ما يدعم نضال الشعب الفلسطيني بكل المستويات التي يحتاجها نضال هذا الشعب في تلك المرحلة.
وأضاف: هناك العديد من القضايا التي توليها القمة العربية أهميةً، وتتعلق بأحداثٍ غاية في الأهمية، مثل الوضع في السودان، وكذلك عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وأكد أهمية وحدة الموقف العربي والعمل المشترك تجاه القضايا العربية، وأهمية قوة هذا الموقف وكل ما من شأنه المساعدة على شطب الخلافات العربية، وتنقية الأجواء، وتعزيز وحدة الصف والموقف العربي، بما يدعم القضية الفلسطينية.
وبخصوص المنتظر من أجل دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن القمم العربية خاصة توفير شبكة أمان مالية لدعم القضية الفلسطينية، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية: هذا الأمر متروك للقمة العربية المقبلة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، كما يمكن أن تكون هناك إضافات نوعية وفقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال عند بحث كل القضايا المطروحة على القمة.