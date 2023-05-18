السفير سعيد أبوعلي ينوّه بالمواقف التاريخية للمملكة في نُصرة القضية الفلسطينية

وبخصوص المنتظر من أجل دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن القمم العربية خاصة توفير شبكة أمان مالية لدعم القضية الفلسطينية، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية: هذا الأمر متروك للقمة العربية المقبلة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بالنسبة للقضية الفلسطينية، كما يمكن أن تكون هناك إضافات نوعية وفقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال عند بحث كل القضايا المطروحة على القمة.