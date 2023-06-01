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الجسر الجوي السعودي يتواصل.. الطائرة الإغاثية الـ11 تَحُط في بورتسودان

يُسَيّره إغاثي الملك سلمان.. وتحمل على متنها 30 طنًّا من سلال غذائية ومواد طبية
الجسر الجوي السعودي يتواصل.. الطائرة الإغاثية الـ11 تَحُط في بورتسودان
واس
واس

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي تحمل على متنها 30 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسَيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

مطار بورتسودان الدولي
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني
الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة

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