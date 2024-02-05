مع تقديم خدمات إثرائية وثقافية.. 22 موقعًا للإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام

وتتيح الخريطة التفاعلية الرقمية جميع المرافق التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنها الأبواب والمكتبة ودورات المياه ومكاتب الإرشاد، وخدمة تقديم العربات اليدوية والكهربائية، والسلالم الكهربائية، والمصاعد، والمشافي الميدانية والجسور، ومناطق الصيانة والعمل، كما تراعي الخريطة التنوع الثقافي الذي يحتضنه المسجد الحرام من خلال إضافة (6) لغات وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والإندونيسية، والتركية.