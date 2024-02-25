"جيديا" تعلن عن مجموعة من التعيينات القيادية لتمكين خططها الاستراتيجية المقبلة

وأعلنت شركة "جيديا" عن تعيين الأستاذ/عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة (جيديا) في المملكة العربية السعودية، جالباً معه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة المتميزة في تقاطعات القطاع المالي مع التقنيات المبتكرة، حيث كان له دور أساسي في قيادة تطوير منظومة المدفوعات السعودية منذ بداياتها الأولى في البنك المركزي السعودي، كما شارك في السابق بالعديد من مجموعات العمل المرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين.