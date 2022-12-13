"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.