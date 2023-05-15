القصيم .."شرطة دخنة" تطيح بـ3 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين المخدرين

قبض مركز شرطة دخنة بمنطقة القصيـم علـى ثلاثة مواطنين لاتخاذهم منزلاً وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخـاذ الإجراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.