استعدادات على قدم وساق لـ"إثراء تجربة ضيوف الرحمن التقنية في رمضان"

وشملت النقاشات استعدادات الوكالة خلال موسم رمضان المبارك، وأبرز الخدمات الرقمية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والتي تصب في تجويد وتطوير المنظومة التقنية ومنها: منصة الخدمات الرقمية والتي تحتوي على عديدٍ من الخدمات التي يستفيد منها القاصد والمعتمر، والروبوتات الذكية التي تعمل للتسهيل على القاصدين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ورحلة القاصد والمعتمر الرقمي التي تهدف إلى إثراء تجربة القاصد والمعتمر أثناء دخوله حتى الانتهاء من أداء مناسكه.