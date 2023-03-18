استعدادات على قدم وساق لـ"إثراء تجربة ضيوف الرحمن التقنية في رمضان"

ناقش مجلس وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي التابع للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في دورته الثامنة، الخدمات الرقمية المقدمة لزوّار وقاصدي المسجد الحرام، في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم رمضان المبارك.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس المجلس وكيل الرئيس العام لوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، وبحضور نائب رئيس المجلس الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، والأعضاء مديري العموم، ومديري الإدارات والوحدات التابعة لهم، عددًا من الموضوعات.
وشملت النقاشات استعدادات الوكالة خلال موسم رمضان المبارك، وأبرز الخدمات الرقمية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والتي تصب في تجويد وتطوير المنظومة التقنية ومنها: منصة الخدمات الرقمية والتي تحتوي على عديدٍ من الخدمات التي يستفيد منها القاصد والمعتمر، والروبوتات الذكية التي تعمل للتسهيل على القاصدين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ورحلة القاصد والمعتمر الرقمي التي تهدف إلى إثراء تجربة القاصد والمعتمر أثناء دخوله حتى الانتهاء من أداء مناسكه.
وتمّت مناقشة معايير قياس التحول الرقمي والوكالات المعنية بشكل عام، وتطرق المجلس إلى إبراز منجزات وأعمال الكيانات الإدارية التابعة للوكالة ومتابعة تقدمها، وكذلك أبرز المعوقات والحرص على وضع الحلول العاجلة لها.
وحثّ "مقادمي" الأعضاء على إخلاص العمل لله -عزَّ وجلَّ- والتأكيد على تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز والإتقان، وتناول الدور المنوط بالوكالة، وهو تطوير وتحسين وتميز الخدمات التقنية المقدمة لزوّار وعمّار بيت الله الحرام، وفق أرقى وأحدث المواصفات العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيزًا لدور التقانة في الوصول إلى الريادة والتقدم في خدمة الحرمين الشريفين.
وفي الختام، أكّد رئيس المجلس أن هذه الاجتماعات تأتي بتوجيه وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، ووفق تطلعات القيادة ومواكبة لخطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إيصال رسالة الحرمين الشريفين لشتى بقاع العالم.