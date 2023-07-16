"هيئة الترفيه" تعلن بدء التسجيل في مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسختها الثانية

وتعمل المسرعة، التي تأتي ضمن برنامج مسرعات وحاضنات الترفيه، على تحويل الأفكار الناشئة في مجال الترفيه إلى مشاريع رائدة، كما تهدف لرفع الكفاءات والقدرات المحلية عبر الإسهام في تسريع نمو المشاريع، وتسهيل دخولها إلى السوق، ويمكن التسجيل في المسرعة من خلال الرابط: https://ent.accelerator.sa.