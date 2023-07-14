"محمد رسلان": مجموعة من المميزات تهديها شهادة PMP لحاملها.. وهكذا الحصول عليها

أكد المحاضر في أكاديمية Yalla PMP التي تعد الشريكَ التدريبي المعتمد الأشهر في العالم العربي، وصاحبة النصيب الأكبر في تأهيل الدارسين للنجاحK المهندس محمد رسلان، في حديثه حول الحصول على شهادة PMP) محترف إدارة المشاريع)، أن الموضوع برمته ليس صعبًا، وكل ما يحتاجه المتقدم هو فهم المادة العلمية والتدريب على حل الامتحانات التي تحاكي هذا النوع من الاختبارات؛ مشيرًا إلى مجموعة من المميزات التي تُهديها هذه الشهادة لحاملها في المجال الوظيفي.
وأضاف: تعتبر شهادة PMP) محترف إدارة المشاريع) أول شهادة احترافية مهنية في مجال إدارة المشاريع، وتصدر عن المعهد الأمريكي الأعرق PMI، وهي الشهادة الأكثر طلبًا عالميًّا في الوقت الحالي في هذا المجال؛ لما تتيحه من تميز لحامليها، والذي ينعكس بطبيعة الحال على فرص وظيفية أفضل، خاصة في الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات.
وتابع: للحصول على هذه الشهادة؛ يجب اجتياز امتحان دولي أونلاين مدته أربع ساعات، به 180 سؤالًا يختبر مدى تمكّن المتقدمين من المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات التي يمكن تطبيقها على أنشطة أي مشروع؛ لتلبية متطلبات المشروع؛ أي يختبر مدى احترافية المتقدمين للامتحان في إدارة المشاريع.
وأردف: يلزم للنجاح في الامتحان دراسة المادة العلمية من خلال شركاء التدريب المعتمدين من معهد PMI ويقترب عددهم من 400 أكاديمية وجامعة حول العالم، لأن المعهد يوافيهم باستمرار بآخر تحديثات المادة العلمية التي يقوم عليها الامتحان.
وبحسب المهندس محمد رسلان، المحاضر الرئيسي في أكاديمية Yalla PMP؛ فإن امتحان PMP ليس صعبًا ولا سهلًا؛ لكن يحتاج فقط للدراسة والفهم المبسط للمادة العلمية، ثم التدريب على حل امتحانات محاكية لامتحان بي إم بي الحقيقي، ومن ثم يكون اجتياز الامتحان من أول مرة؛ وهذا ما تم تجربته مع مئات الناجحين الذين تمت متابعتهم من قبل الأكاديمية من خلال الكورسات المختلفة.. وتتراوح مدة الدراسة في رحلة النجاح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وللتسجيل للحصول على الشهادة عبر الروابط:
https://www.facebook.com/YALLAPMP
https://www.yallapmp.com/#gallery
رابط المحاضر:
https://www.facebook.com/mohamed.ossama.raslan