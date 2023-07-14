"محمد رسلان": مجموعة من المميزات تهديها شهادة PMP لحاملها.. وهكذا الحصول عليها

أكد المحاضر في أكاديمية Yalla PMP التي تعد الشريكَ التدريبي المعتمد الأشهر في العالم العربي، وصاحبة النصيب الأكبر في تأهيل الدارسين للنجاحK المهندس محمد رسلان، في حديثه حول الحصول على شهادة PMP) محترف إدارة المشاريع)، أن الموضوع برمته ليس صعبًا، وكل ما يحتاجه المتقدم هو فهم المادة العلمية والتدريب على حل الامتحانات التي تحاكي هذا النوع من الاختبارات؛ مشيرًا إلى مجموعة من المميزات التي تُهديها هذه الشهادة لحاملها في المجال الوظيفي.