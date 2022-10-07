الزكاة والضريبة والجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون

وقالت الهيئة: عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171792 حبة، كانت مُخبأةً في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.