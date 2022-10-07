الزكاة والضريبة والجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون
نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذَي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي، في إحباط 4 محاولات لتهريب 756212 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة.
وقالت الهيئة: عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171792 حبة، كانت مُخبأةً في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.
وتمكّنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تمّ فيها إخفاء 60500 حبة، كانت مُخبأةً في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.
وأضافت الهيئة أنها استطاعت كذلك في المنفذ نفسه إحباط محاولة تهريب 247670 حبة، كانت مُخبأةً في أجزاءٍ متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تمّ إحباط تهريب 276250 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأةً بنفس طريقة التهريب السابقة.
وأوضحت أنه بعد إتمام عمليات الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّ القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.
وشدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب، مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (00966114208417).
وأكّدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.