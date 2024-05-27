بغرض تطوير الإثراء التعليمي.. "فنون العمارة" تدشن برنامج القادة للمصممين

وينقسم البرنامج إلى أربعة أنشطة رئيسة، وهي: تقييم النمط القيادي: يُجري المشاركون تقييمًا على الإنترنت لتحديد نمطهم القيادي، ودورة القيادة الإبداعية، ودورة إلكترونية مسجّلة مسبقًا مدتها 5 ساعات تركّز على تحفيز الفرق الإبداعية وإدارتها وتطويرها، وجلسة إرشادية على الإنترنت مع خبراء متخصّصين في المجال لوضع المشاركين على المسار الذي يضمن لهم الوصول إلى المناصب القيادية التي يصبون إليها. الفعالية الختامية: حفل في مدينة الرياض، يتم تنظيمه لمراجعة التقدّم الذي أحرزه المشاركون، ولتوفير رؤى الخبراء بشأن نتائج التعلّم وتوفير فرص للتواصل.