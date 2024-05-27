بغرض تطوير الإثراء التعليمي.. "فنون العمارة" تدشن برنامج القادة للمصممين

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم عن إطلاق النسخة التجريبية من برنامج القادة للمصممين لعام 2024، انطلاقًا من مبادرتها لتطوير برامج الإثراء التعليمي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية للمتخصصين الناشئين في مجالي العمارة والتصميم من خلال منهج دراسي شامل على الإنترنت، فضلًا عن مكوّنات البرنامج الإضافية.
وأوضحت الهيئة أن برنامج القادة للمصممين يغطي مختلف تخصصات القطاع، ويستهدف المتخصصين في مجالي العمارة والتصميم ممن لديهم خبرة تتراوح بين 3-7 سنوات، ويشغلون مناصب قيادية يتولّون فيها إدارة فرق مكوّنة من 2-5 أفراد وأكثر من داخل المملكة، أو التطلع للحصول على منصب قيادي خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.
ويهدف البرنامج إلى توفير فُرص للممارسين في مجالي العمارة والتصميم لتنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز التطبيق العملي للمهارات القيادية في التصميم بالاستناد إلى أمثلة واقعية وأفضل الممارسات المتّبعة على الصعيد العالمي، وتعزيز سبل التعاون البناء للمجتمع الممارس في قطاع العمارة والتصميم بالمملكة.
وينقسم البرنامج إلى أربعة أنشطة رئيسة، وهي: تقييم النمط القيادي: يُجري المشاركون تقييمًا على الإنترنت لتحديد نمطهم القيادي، ودورة القيادة الإبداعية، ودورة إلكترونية مسجّلة مسبقًا مدتها 5 ساعات تركّز على تحفيز الفرق الإبداعية وإدارتها وتطويرها، وجلسة إرشادية على الإنترنت مع خبراء متخصّصين في المجال لوضع المشاركين على المسار الذي يضمن لهم الوصول إلى المناصب القيادية التي يصبون إليها. الفعالية الختامية: حفل في مدينة الرياض، يتم تنظيمه لمراجعة التقدّم الذي أحرزه المشاركون، ولتوفير رؤى الخبراء بشأن نتائج التعلّم وتوفير فرص للتواصل.
وبيّنت الهيئة أن فترة التقديم على البرنامج تبدأ بتاريخ 26 مايو حتى 8 يونيو 2024، داعيةً الراغبين بالانضمام للبرنامج إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج.