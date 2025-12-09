أمطار غزيرة تغسل شوارع جدة وتستقطب الأهالي للاستمتاع بالأجواء

شهدت محافظة جدة، اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأحياء، وسط أجواء مميزة دفعت الأهالي والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشهد الماطر وتوثيقه في مواقع التواصل الاجتماعي.