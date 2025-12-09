أمطار غزيرة تغسل شوارع جدة وتستقطب الأهالي للاستمتاع بالأجواء

شهدت محافظة جدة، اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأحياء، وسط أجواء مميزة دفعت الأهالي والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالمشهد الماطر وتوثيقه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزامنًا مع الحالة المطرية، شهدت جدة حالة استنفار ميداني من مختلف القطاعات الأمنية والمدنية والخدمية، التي انتشرت بآلياتها وتجهيزاتها في مواقع متفرقة للتعامل مع أي طارئ.
من جانبها، باشرت أمانة جدة أعمال نزح المياه في مواقع التجمعات، وشرعت في شفطها وإزالة العوائق لضمان انسيابية التصريف وتسهيل حركة المرور، لا سيما في الشوارع والأحياء التي تأثرت بغزارة الأمطار.