"بلدية بيشة" تُنفذ ١٤ جولةً رقابيةً وتُغلق مسلخًا مخالفًا للاشتراطات

نفذت بلدية محافظة بيشة في أول أيام عيد الأضحى المبارك عددًا من الجولات الرقابية على المحلات التجارية والغذائية وصوالين الحلاقة بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المُمارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية والصحية المُتبعة.
من جهته أفاد رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية وضعت خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال أعمال الفرق الرقابية التي قامت وفي أول أيام عيد الأضحى بتنفيذ ١٤ جولةً رقابيةً بهدف رصد المخالفات الصحية واتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المُقدّم وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدًا أن هذه الجولات شملت المنشآت والمسالخ وصوالين الحلاقة، فضلًا عن أعمال النظافة، وأسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات وإغلاق مسلخٍ مخالف للاشتراطات الصحية والنظامية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، محذرًا في سياق حديثه من الذبح العشوائي ونتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة.
وأضاف آل جلبان أن البلدية ستواصل نشاطها الرقابي والميداني لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، مؤكدًا أن الجهود الرقابية تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان الغذائي والصحي في المنشآت التجارية المتنوعة، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع جهود البلدية بالإبلاغ عن المُخالفات المرصودة عبر مركز ٩٤٠ على مدار الساعة.