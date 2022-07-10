"بلدية بيشة" تُنفذ ١٤ جولةً رقابيةً وتُغلق مسلخًا مخالفًا للاشتراطات

وأضاف آل جلبان أن البلدية ستواصل نشاطها الرقابي والميداني لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، مؤكدًا أن الجهود الرقابية تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان الغذائي والصحي في المنشآت التجارية المتنوعة، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع جهود البلدية بالإبلاغ عن المُخالفات المرصودة عبر مركز ٩٤٠ على مدار الساعة.