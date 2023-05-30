"دهانات الجزيرة" تشارك في المسؤولية البيئية بالتعاون مع جامعة الملك خالد

وعلى مدى مسيرتها المهنية في التطوير والابتكار، لم تقتصر جهود الشركة البيئية على النطاق النظري، بل امتدت إلى الصعيد التطبيقي بصناعة منتجات مسؤولة بيئياً، وتنوعت منتجاتها من الدهانات البيئية في مجالات عدة، مثل دهان "نوفل" المسؤول بيئياً والمتميز بمقاومة انتشار اللهب ومقاومة الميكروبات، ومنتج "نوتس كلير" المصنوع بابتكارٍ منحه القدرة على إمكانية الكتابة والرسم على الجدران، إضافة إلى منتجات تخصصية تقدم حلولاً مستدامة لعلاج مشاكل الجدران، علاوة على منتج "الجزيرة أنتي ميكروبيك" كأول دهان يقضي على الميكروبات بتقنية أيونات الفضة في الشرق الأوسط، الذي يعمل على التعقيم، للحد من ضرر الميكروبات والتقليل من انتشار العدوى داخل غرف العمليات والولادة بالمستشفيات والمختبرات الطبية ومعامل تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، فيما حازت الشركة على شهادة الآيزو البيئية (14001)، وذلك نظير جهودها الممتثلة للقيم البيئية.