"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وجريان السيول وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.