أكاديمية سليمان الحبيب تستقبل 43 من متدربي شهادة الاختصاص السعودية

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التحاق "43" طبيباً مستجداً ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية، تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ليرتفع عدد الأطباء ببرنامج الزمالة إلى "190" طبيباً وطبيبة في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات وطنية مؤهلة وفق أفضل المعايير.
ذكر ذلك الأستاذ الدكتور عوض العُمري؛ الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، الذي قال إن البرامج التدريبية ستسهم -إن شاء الله- في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، بالتخصصاتِ الطبية كافة، خاصة الدقيقة منها، وتطوير الأداء المهني وفق أفضل المعايير، مشيراً إلى أن الأكاديمية مجهزة ومستعدة للقيام بهذا الدور المهم، من خلال تهيئة بيئة مثالية ونموذجية للتحصيل الأكاديمي، تتوافر فيها أعلى المعايير والمتطلبات الصحية، ومحاضرون ذوو خبرات علمية عالية.
وشدّد أ. د. العُمري؛ على أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب أخذت على عاتقها إعداد ودعم مختلف البرامج التدريبية، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمملكتنا الغالية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين بالمستشفيات والمراكز الطبية.
وعبر أ. د. العُمري؛ في ختام حديثه عن ترحيبه بالأطباء المنضمين حديثاً إلى الأكاديمية، ودعا الراغبين في الالتحاق بالبرامج إلى التواصل مع الأكاديمية.
الجدير بالذكر أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، قامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين منذ تأسيسها، كما دأبت على تنظيم ورعاية عديد من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف تنمية العنصر البشري. ووقعت أخيراً اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن George Washington University في مجال الخدمات المهنية والتعليمية وبرامج الزمالة، وأخرى مع الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء royal college of physicians of irland"" تشمل إقامة امتحانات الزمالة الأيرلندية، كما أطلقت "36" برنامجاً للتدريب وإعداد القادة لاستيعاب 2135 متدرباً، ومن أبرز البرامج التي قامت المجموعة بتدشينها أخيراً برنامج همة الهندسي، وهو برنامج نوعي ومتخصص في تأهيل وتطوير وتدريب المهندسين حديثي التخرج للاستفادة والاحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة بمشاريع المجموعة، وبرنامج (القادة الجدد) لتطوير القيادات المستقبلية الذي تم إطلاقه لإعداد الخريجين حديثاً لسوق العمل وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، تماشياً مع النمو والتوسع المستمرين في مشاريع المجموعة.