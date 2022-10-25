أكاديمية سليمان الحبيب تستقبل 43 من متدربي شهادة الاختصاص السعودية

الجدير بالذكر أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، قامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين منذ تأسيسها، كما دأبت على تنظيم ورعاية عديد من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف تنمية العنصر البشري. ووقعت أخيراً اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن George Washington University في مجال الخدمات المهنية والتعليمية وبرامج الزمالة، وأخرى مع الكلية الملكية الأيرلندية للأطباء royal college of physicians of irland"" تشمل إقامة امتحانات الزمالة الأيرلندية، كما أطلقت "36" برنامجاً للتدريب وإعداد القادة لاستيعاب 2135 متدرباً، ومن أبرز البرامج التي قامت المجموعة بتدشينها أخيراً برنامج همة الهندسي، وهو برنامج نوعي ومتخصص في تأهيل وتطوير وتدريب المهندسين حديثي التخرج للاستفادة والاحتكاك بالخبرات الهندسية العاملة بمشاريع المجموعة، وبرنامج (القادة الجدد) لتطوير القيادات المستقبلية الذي تم إطلاقه لإعداد الخريجين حديثاً لسوق العمل وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، تماشياً مع النمو والتوسع المستمرين في مشاريع المجموعة.