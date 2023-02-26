نيوم في جدة.. جولة تعريفية تفتح أبواب الاستثمار الواعد

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لنيوم ريان فايز: "تسعى نيوم من خلال هذه اللقاءات إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مناطق نيوم المختلفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في إنجاز المشروع الذي نُعوِّل عليه كثيراً لنرى عالماً أكثر ابتكاراً وازدهاراً وتقدماً، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كثيرة لمزيد من الشراكات مع تقدم مراحل العمل في مشاريع نيوم". وأوضح فايز أن الجولات ستشمل في مرحلة لاحقة هذا العام المنطقة الشرقية والرياض، حيث سيتم عقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في المنطقتين، وتعريفهم بالفرص النوعية التي تتيحها نيوم للاستثمار في القطاعات المختلفة".