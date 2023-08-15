استعدوا.. المفوضية الأوروبية تفرض وثيقة جديدة للقادمين إلى منطقة "شنغن" بدءاً من هذا التاريخ

تستعد أوروبا لتطبيق نظام جديد لجميع القادمين إلى منطقة شنغن بدءاً من عام 2024؛ وذلك لتعزيز حماية حدودها، وفقاً لمبدأ النظام الإلكتروني لتصريح السفر (Esta)، حيث سيفرض الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2024 وثيقة إلزامية للتداول في منطقة شنغن.
وتعتبر "إيستا" تصريحاً إلكترونياً وليست تأشيرة، وقد تم إعداده من قبل المفوضية الأوروبية، وسيسمح بإجراء فحص أمني لكل مرشح للرحلة؛ لتحديد ما إذا كان بإمكانه دخول واحدة من 33 دولة في منطقة شنغن أم لا.
وسيكون هذا المستند المرتبط بجواز سفر المسافر سارياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره، أي طلب للحصول على تأشيرة الدخول سيؤدي إلى طلب جديد للحصول على تصريح سفر.
ومع وجود تصريح سفر ساري المفعول، سيتمكن الزائر من دخول أراضي الدول الأوروبية، وسيتمكن المسافرون من الحصول على Etias الخاصة بهم عبر الإنترنت، في غضون دقائق قليلة.
ويجب على البالغين إحضار بطاقتهم المصرفية لدفع 7 يورو وجواز سفرهم، وسيسمح النظام للدول الأوروبية بإجراء عمليات تدقيق عن طريق المراسلة مع قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد بيانات الإنتربول.
ووفقاً للوائح المعمول بها، سيكون لدى وحدة "إتياس" الوطنية في الدولة العضو المسؤولية الكاملة بما في ذلك بعد إجراء مقابلة، وإصدار تصريح سفر، ولن يضمن الحصول عليها دخول الأراضي الأوروبية بنسبة 100%، بل يضمن ذلك التحكم في المطار فقط.