استعدوا.. المفوضية الأوروبية تفرض وثيقة جديدة للقادمين إلى منطقة "شنغن" بدءاً من هذا التاريخ

وتعتبر "إيستا" تصريحاً إلكترونياً وليست تأشيرة، وقد تم إعداده من قبل المفوضية الأوروبية، وسيسمح بإجراء فحص أمني لكل مرشح للرحلة؛ لتحديد ما إذا كان بإمكانه دخول واحدة من 33 دولة في منطقة شنغن أم لا.