"إغاثي الملك سلمان" يُواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في جنديرس بحلب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.
وجرى توزيع 11 طنًّا و235 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و92 حقيبة إيوائية، و69 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى150 بطانية، استفاد منها 755 فردًا بواقع 140 أسرة.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.