محليات

اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر "أبشر"

يستمر حتى غد الخميس ويمكن لجميع الراغبين المشاركة
اليوم.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر "أبشر"
سبق
سبق

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلنت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 25 مايو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

الإدارة العامة للمرور
مزاد اللوحات الإلكتروني
منصة أبشر الإلكترونية

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