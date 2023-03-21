برعاية "الحقيل".. انطلاق اللقاء الأول للتدخلات السلوكية في القطاعين البلدي والإسكاني

وأضاف: من ضمن أهداف استخدام العلوم السلوكية هو الحد من مظاهر التشوه البصري ومعالجة كل التحديات التي تواجه الوزارة والمتعلقة بالجوانب السلوكية، والوزارة تسهم بدعم من القيادة الرشيدة وعبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم وتحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية 2030، كما ترتبط نشاطاتها بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، كما تقدم الوزارة خدماتها في القطاعين البلدي والإسكاني بما نسبته 40% في المدن السعودية بشكل مباشر من خلال 17 أمانة و286 بلدية على مستوى المملكة.